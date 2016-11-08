مراكز الاقتراع في كاليفورنيا والساحل الغربي تفتح أبوابها في انتخابات الرئاسة الأمريكية

فتحت، قبل قليل، مراكز الاقتراع في ولاية كاليفورنيا وباقي ولايات الساحل الغربي، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل منذ قليل عبر موقعها الالكتروني.

ويتنافس كلًا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفًا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.