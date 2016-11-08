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الرئيس يصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

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الرئيس يصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الرئيس يصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

ونصت مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وتتضمن المادة الثانية من القانون، تولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص علها فى المادة 28 من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه.

ونصت المادة الثالثة على أن يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون.

ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

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