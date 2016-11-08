موجز أخبار مصر للساعة 6.. مدير صندوق النقد توصى بإقراض مصر 12 مليار دولار

كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: مدير صندوق النقد الدولى توصى بالموافقة على طلب إقراض مصر 12 مليار دولار، وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة السادسة مساءً:

قالت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى إنها ستوصى المجلس التنفيذى للصندوق بالموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار يسدد على 3 سنوات.

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن أى مستثمر يبحث عن فرص استثمارية فى الصعيد سيحصل على الأراضى مجانًا وإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات.

بدأت صباح اليوم، عملية بيع تذاكر مباراة مصر وغانا بتصفيات المونديال المقرر لها الأحد المقبل، بحضور 50 ألف مشجع.

أعلنت حملة المرشح الجمهورى دونالد ترامب عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"عن تقدمه فى ولايتى بنسيلفانيا وميشيجان اللتين بدأتا التصويت فيها منذ قرابة 3 ساعات.

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الدولى المصرى محمد صلاح لاعب روما الإيطالى، ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين أفارقة فى أوروبا هذا الأسبوع.

قالت مصادر بقرية بضائع مطار القاهرة إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لـ55 طردا فى طريقها إلى الكويت، وهى عبارة عن كتب طبقا للبيان الجمركى، وبتفتيشها عثر على مجموعة من المخطوطات التاريخية القديمة والنادرة.

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى "جيرار لارشيه" اليوم الثلاثاء، مُجمل التطورات الاقتصادية والسياسية على الساحة الداخلية.

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أنه قد تقرر انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2016 للنظر والموافقة على طلب جهمورية مصر العربية الحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة 25 جنيها لكل جرام بسبب ارتفاع الدولار ليتخطى 17 جنيها.

قالت المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون للصحفيين إن الكثير من المواطنين يعولون على نتائج الانتخابات، وإنها ستبذل قصارى جهدها حال كانت محظوظة بالفوز، وذلك عقب إدلائها بصوتها فى الانتخابات الأمريكية.

يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح الليلة على قناة "النهار وان" الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب فى حوار شامل عن المشهد السياسى الحالى وتحليله لدعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

كشف أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحى، أن اللاعب بعد تجهيزه لإجراء عمليه غضروف الركبه اليوم، تحت إشراف الدكتور مجد عبد العزيز، تبين أن اللاعب مصاب بـ"بطحة" فقط فى الركبة وليس قطع فى الغضروف.

قالت الفنانة كوثر شفيق، صديقة النجمة نادية لطفى، إن الأطباء قرورا خروج الفنانة الكبيرة من غرفة العناية المركزة بمستشفى "المعادى العسكرى"، لغرفة عادية داخل المستشفى، بدءا من غد الأربعاء، بعد 15 يوما قضتها نادية فى العناية.

على قدم وساق تعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، للانتهاء من الكشوف النهائية لأسماء الشباب الذى سيتم العفو عنهم، على أن يتم إرسالها إلى لجنة الخمسة المُشكلة من رئاسة الجمهورية، للاستقرار على القوائم الكاملة تمهيداً لإصدار قانون بهم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة الدكتور طارق الملا، فى تحركات واضحة من أجل إيجاد بدائل للشحنات البترولية بعدما أبلغت شركة أرامكو السعودية الجانب المصرى فى نهاية سبتمبر الماضى بعدم إمداده بالكميات المتفق عليها، وبالفعل لم يتم إرسال شحنات شهرى أكتوبر ونوفمبر، ولا يزال الوضع مستمرًا لحين إشعار آخر، وبناءً عليه تركزت كل الأحاديث على توفير منافذ بديلة من عدة دول، وكانت دولة العراق إحدى تلك البدائل، والتى يعتبرها البعض أنها الأفضل لمصر فى الوقت الراهن لعدة أسباب.

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن توافر 3 ملايين و 940 ألف عبوة من الأنسولين تكفى لمدة 7 أشهر كما تم رفع حصة الصيدلية لعشرة عبوات على الاقل وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء .

واصل المرشح الجمهورى دونالد ترامب تقدمه فى ولاية نيوهامبشر فى مؤشرات التصويت الأولية فى الوقت الذى تواصل فيه منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون صدارتها استطلاعات الرأى.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، بعد قرار تعويم العملة المحلية يوم الخميس الماضى، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.4170 جنيه للشراء و17.8427 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.2301 جنيه للشراء و19.7037 للبيع.

قدمت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال برنامجها "ست الحسن" على قناة on e، فقرة عن العلاقات الأسرية والتعامل بين الحموات والزوجات، تحت عنوان "مناظرة بين الحموات والزوجات.. من الظالم ومن المظلوم؟"، حيث استضافت مجموعة من السيدات اللائى روين قصص حياتهن الزوجية والصعوبات التى يوجهنها.

تعرف على الرسائل الأخيرة لمرشحى الانتخابات الأمريكية على السوشيال ميديا