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غدًا.. الحكم فى طلب رد قاضي ملهى العجوزة

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غدًا.. الحكم فى طلب رد قاضي ملهى العجوزة غدًا.. الحكم فى طلب رد قاضي ملهى العجوزة

دار القضاء العالي _ أرشيفية

تصدر، غدًا الأربعاء، الدائرة 29 مدني، حكمها فى طلب رد دائرة محكمة جنايات الجيزة، والتي تنظر دعوى محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى العجوزة الليلي، الذي أودى بحياة 17 شخصًا.

وكان دفاع المجني عليهم، طالب في الجلسة الماضية برد هيئة المحكمة، استنادًا إلى أن المحكمة استبعدت المادتين ٢٥٣، ٢٥٧ من قانون العقوبات، قبل إبداء المرافعة والتي تقضي بمعاقبة المتهمين بالقتل نتيجة إشعال النيران بالإعدام.

وأضاف المحامي أن قرار المحكمة يعد استخدامًا للرأفة بحق المتهمين بعد استبعاد عقوبة الإعدام رغم قتلهم العمد لـ١٧ شخصًا.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ17 شخصًا وإصابة آخرين، من العاملين بملهي الصياد في منطقة العجوزة، وإتلاف الممتلكات الخاصة وهي إشعال النيران بالملهى.

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