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مباحث الظاهر تضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف التليفونات المحمولة

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مباحث الظاهر تضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف التليفونات المحمولة مباحث الظاهر تضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف التليفونات المحمولة

أرشيف

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث قسم شرطة الظاهر تمكنت من ضبط تشكيل مكون من شخصين تخصصا في سرقة التليفونات المحموله بأٍسلوب «الخطف مترجلاً» .

حيث تمكن النقيب بيتر ثابت جنيدى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الظاهر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط خالد ح  34 عام  عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج ، ( مسجل خطر ) سرقة بالاكراة تحت رقم 3353 فئة ( ب ) ،والسابق اتهامه في عدد 11 قضية أخرهم 3665 لسنة 2016م المرج ” سرقة مسكن .

وأحمد ا 33 سنه عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية ،( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 18114 فئة ” ج ” ،والسابق اتهامه في عدد 34 قضية أخرهم 22368 لسنة 2015م المرج ” مخدرات” .

وذلك عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من المواطن مصطفي احمد مصطفي احمد سن 26 صاحب محل ومقيم محافظة سوهاج بأسلوب ( الخطف مترجلاً ) ، باستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5502 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من أخرى .

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