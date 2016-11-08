كسر يبعد طوني كروس عدة أسابيع عن الملاعب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن لاعب وسط المانشافت ونادي ريال مدريد الإسباني، طوني كروس، تعرض لكسر في قدمه اليسرى سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وقال الاتحاد الألماني في بيان “يعاني كروس من كسر في مشط قدمه اليمنى ولا يمكنه التدرب لمدة 10 أيام”.

من جانبه، ذكر الموقع الرسمي لصحيفة “ماركا” الإسبانية أن كروس يمكن أن يخضع إلى عملية جراحية، وقد تصل مدة غيابه إلى 3 أشهر.

وتعرض كروس، الأحد، إلى الإصابة خلال مباراة النادي الملكي أمام ضيفه ليغانيس، وسيغيب بالتالي عن مباراتي المانشافت أمام سان مارينو، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018، وإيطاليا الثلاثاء المقبل وديا في ميلانو.