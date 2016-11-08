«محلل يمني»: مبادرة الأمم المتحدة تلقي بطوق النجاة لـ «الحوثيين»‎

قال المحلل السياسي اليمني، بليغ المخلافي، إن رفض الرئيس اليمني “منصور هادي” والحكومة للخطة التي طرحها المبعوث الأممي للملف اليمني، إسماعيل ولد الشيخ، لأنها تسوية “عرجاء” تتعارض مع المرجعيات الثلاثة الموضوعة للتفاوض بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

وأضاف المخلافي، خلال لقاء له على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنه من المؤسف أن يخرج عن الأمم المتحدة ومبعوثها بعد عامين من التفاوض مع الحوثيين وميلشيا الرئيس السابق، عبدالله صالح، تلك التسوية العرجاء، والتي كان من الطبيعي أن ترفضها الحكومة اليمنية، مؤكدًا أن مثل تلك المبادرات بمثابة طوق النجاة للحوثيين بعد أن بات موقفهم أضعف من ذي قبل.

وأوضح المخلافي، أن هناك محاولات من قبل بعض الأطراف الدولية للإبقاء على تلك الميلشيات المسلحة داخل اليمن، مشددًا على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة خطورة تلك الميلشيات التي تتعدي اليمن وتؤثر على السلم الإقليمي خاصة بعد أن اعترضوا ممرات الملاحة العالمية.