«الإداري»يوقف دعوى تطالب بمنع شركة الديار القطرية من العمل بسيناء لعرضه على الدستورية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بوقف الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء، والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع، وتعاقد الشركة نفسها على أراضٍ بالغردقة وقفا تعليقيًا لحين الفصل في القانون بالمحكمة الدستورية. وقد ذكرت الدعوى التى اقامهاعبد الرحمن عوف المحامى، أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت في عهد الإخوان، وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم في ثورة 30 يونيو.

وأضافت الدعوى، أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التي خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون، وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التي منحتها لمصر.