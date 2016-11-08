أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الأمن العراقية تعثر على مقبرة جماعية بالقرب من الموصل

Google+ Print
قوات الأمن العراقية تعثر على مقبرة جماعية بالقرب من الموصل قوات الأمن العراقية تعثر على مقبرة جماعية بالقرب من الموصل

قالت قوات الأمن العراقية إنها عثرت على مقبرة جماعية بها نحو 150 جثة مقطوعة الرأس في بلدة حمام العليل جنوبي الموصل.

واستعادت وحدات الشرطة الاتحادية البلدة من تنظيم "داعش" فى الأسبوع الماضي حيث تواصل القوات العراقية والبشمركة الكردية والمقاتلين الشيعة بدعم ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة هجوما لاستعادة مدينة الموصل من قبضة التنظيم.

ونشرت الشرطة العراقية مقطعا مصورا لمكان المقبرة.

وقال ضابط موجود في الموقع "جثث مقطوعة الرأس جثث مُقطَعة الأوصال.. بقايا ملابس نساء وأطفال وشيوخ. يعني حقيقة هاي جريمة إنسانية ما توصف بالكلمات. إذا تلاحظ المنظر هذا عبارة عن مقبرة جماعية وكله عبارة عن جثث لأشخاص مقتولين."

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ( إنها لا تستطيع تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود مقبرة جماعية لكنها قالت إن هذا حدث في نفس مكان كلية الزراعة في حمام العليل الذي قالت الأمم المتحدة في الشهر الماضي إنه شهد إعدام 50 من رجال الشرطة.

وأضافت أن متشددى داعش خطفوا 295 من أفراد قوات الأمن العراقية وأجبروا 1500 أُسرة على الانسحاب معهم من البلدة.

وقالت إن التنظيم -على ما يبدو- يريد قتلهم أو استخدامهم كدروع بشرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365