قوات الأمن العراقية تعثر على مقبرة جماعية بالقرب من الموصل

قالت قوات الأمن العراقية إنها عثرت على مقبرة جماعية بها نحو 150 جثة مقطوعة الرأس في بلدة حمام العليل جنوبي الموصل.

واستعادت وحدات الشرطة الاتحادية البلدة من تنظيم "داعش" فى الأسبوع الماضي حيث تواصل القوات العراقية والبشمركة الكردية والمقاتلين الشيعة بدعم ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة هجوما لاستعادة مدينة الموصل من قبضة التنظيم.

ونشرت الشرطة العراقية مقطعا مصورا لمكان المقبرة.

وقال ضابط موجود في الموقع "جثث مقطوعة الرأس جثث مُقطَعة الأوصال.. بقايا ملابس نساء وأطفال وشيوخ. يعني حقيقة هاي جريمة إنسانية ما توصف بالكلمات. إذا تلاحظ المنظر هذا عبارة عن مقبرة جماعية وكله عبارة عن جثث لأشخاص مقتولين."

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ( إنها لا تستطيع تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود مقبرة جماعية لكنها قالت إن هذا حدث في نفس مكان كلية الزراعة في حمام العليل الذي قالت الأمم المتحدة في الشهر الماضي إنه شهد إعدام 50 من رجال الشرطة.

وأضافت أن متشددى داعش خطفوا 295 من أفراد قوات الأمن العراقية وأجبروا 1500 أُسرة على الانسحاب معهم من البلدة.

وقالت إن التنظيم -على ما يبدو- يريد قتلهم أو استخدامهم كدروع بشرية