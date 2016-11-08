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الحكومة البريطانية تؤكد عزمها تنفيذ رغبة الشعب بالخروج من الاتحاد الأوروبي

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الحكومة البريطانية تؤكد عزمها تنفيذ رغبة الشعب بالخروج من الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية تؤكد عزمها تنفيذ رغبة الشعب بالخروج من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا _ أرشيفية

جددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على عزم حكومتها المضي قدمًا في تنفيذ إرادة الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء يوم 23 يونيو الماضي.

ورفضت زعيمة حزب المحافظين في تصريحات لشبكة (آي تي في) انتقاد عدد من الصحف التي هاجمت ثلاثة من قضاة المحكمة العليا بعد أن قضوا بأنه يجب على أخذ موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تبدأ رسميا عملية خروج البلاد من التكتل.

كانت صحيفة الـ(ديلي ميل) قد وصفت القضاة بـ”أعداء الشعب”، بينما أكدت تيريزا ماي على أهمية “حرية الصحافة”.

وكان الشعب البريطاني قد صوت يوم 23 يونيو الماضي بالخروج من الاتحاد الأوروبي والاسشتقلال التام عنه.

أ ش أ

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