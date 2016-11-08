«الحديدي» و «شردي» ينضمان إلي تغطية «اكسترا» و«النهار» للانتخابات الأمريكية

تنضم الإعلامية لميس الحديدي ومحمد شردي إلي البث المشترك لقناتي اكسترا والنهار اليوم، حيث يقوم اليوم شردى بتغطية خاصة، من ولاية فلوريدا علي الهواء بينما تقدم لميس الحديدي ستوديو تحليلي سياسي الحادية عشرة مساء.

وكانت قناتا اكسترا والنهار اليوم، قد آعلنتا أمس انضمامهما فى بث مشترك لتغطية الإنتخابات الأمريكية وإنتخاب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، علي أن يبدأ هذا البث فى تمام السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، وعلى مدار الساعة حتى إعلان إسم الرئيس الأمريكي الجديد.

التغطية التي تقدمها القناتين يشارك فيها إعلاميو اكسترا والنهار اليوم، ويقوم بذلك التغطية، دينا سالم من نيويورك، و سارة حازم من واشنطن، وحسام حداد من شيكاغو، ومن القاهرة يضم ستديو التحليل السياسى من القاهرة عددًا كبير من الخبراء مع مذيعات اكسترا والنهار اليوم، دينا زهره، مروج إبراهيم، دعاء عبدالحق، و آية عبدالرحمن، ولما جبريل، كما تتضمن التغطية لقاءات حية مباشرة من عدة عواصم عربية وأروبية منها موسكو ،برلين، فرنسا، موسكو، وذلك لتحليل مجريات الأحداث المتعلقة بالإنتخابات الأمريكية.​