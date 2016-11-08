ويكيليكس: “كلينتون” وصف زعيم حزب العمال البريطاني بالـ”مجنون”

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، زعيم حزب العمال البريطاني، جريمي كوربين، “بأكثر الرجال جنونا” خلال خطاب له يوضح صعود اليسار في أوروبا والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” أن وثائق سربتها “ويكيليكس” تكشف أن الرئيس الأمريكي الأسبق سخر من كوربين عندما فاز الأخير بزعامة حزب العمال، مشىيرا الى أنه يبدو أن حزب العمال “أحضر رجلا من الشارع لادارة الحزب”.

وقارن كلينتون صعود كوربين بنجاح أليكسيس تسيبراس في اليونان وبارني سانديرس في الولايات المتحدة.

وفي خطابه، قال كلينتون إن حزب العمال تخلص من أحد أكثر السياسيين الذين كانوا من الممكن أن يحققوا نجاحا كبيرا، وهو ديفيد مليباند، لأنهم كانوا “غاضبين منه بسبب مشاركته في حكومة توني بلير في الحرب على العراق”.

وتابع “انتقلوا الى اليسار ووضعوا شقيقه اد مليباند على رأس الحزب لأن الحركة العمالية البريطانية أرادت ذلك.”

وقال كلينتون “عندما خسر الانتخابات أمام ديفيد كاميرون، وصل ناخبو العمال الى استنتاج مهم بأنهم خسروا بسبب أنهم لم ينحازوا بما فيه الكفاية نحو اليسار، وهكذا خرجوا وأحضروا رجلا من الشارع ليكون زعيم حزب العمال البريطاني “.

أ ش أ