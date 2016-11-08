النمسا تستبعد تأجيل الانتخابات الرئاسية مع وجود خلل في نظام التصويت

استبعدت النمسا يوم الثلاثاء تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من ديسمبر مرة أخرى بعدما قالت صحف إن التصويت بالبريد عبر الإنترنت يمكن أن يتم باستخدام أرقام جوازات سفر وهمية.

وربما يتسبب خلل جديد في النظام الانتخابي في حرج كبير. وصدر قرار بالفعل بشأن إعادة الجولة الثانية من انتخابات أجريت في مايو أيار بسبب كسر قواعد فرز الأصوات والتي بالتالي تم تأجيلها أيضا بسبب خطأ متعلق بمظاريف الأصوات.

وبحسب رويترز قال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج سوبوتكا إنه لا يوجد سبب لتأجيل جولة الإعادة مرة أخرى بين نوربرت هوفر مرشح حزب الحرية وألكسندر فان دير بيلين الزعيم الأسبق لحزب الخضر.

ولو كان هوفر فاز في جولة مايو أيار لبات أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي ينتمي لأقصى اليمين.

ومنصب رئيس الدولة في النمسا شرفي إلى حد كبير لكن الرئيس يقود القوات المسلحة ويمكنه لعب دور مهم في تشكيل الحكومة.

ولدى سؤاله عن وجود أي سبب لتأجيل التصويت رد سوبوتكا “قطعا لا”.

وكانت صحيفتان ذكرتا أمس الاثنين أنهما اكتشفتا إمكانية التصويت عبر الإنترنت باستخدام أرقام جوازات سفر غير صحيحة.