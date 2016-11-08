ضبط مخطوطات أثرية نادرة قبل تهريبها إلي «الكويت» بقرية البضائع

أحبطت جمارك الصادر بمصر للطيران بقرية بضائع مطار القاهرة، محاولة تهريب مخطوطات نادرة مخالفة للقانون.

صرحت مصادر بقرية البضائع انه اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لـ 55 طرد في طريقها إلى الكويت، وهي عبارة عن كتب طبقًا للبيان الجمركي، وبتفتيشها عثر علي مجموعة من المخطوطات القديمة والنادرة.

وأضافت المصادر، انه تم إخطار الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك الآثار لمعاينة وكشف الطرود ضمت كل من سمير جرجس مأمور الضبط القضائى، ولؤى أحمد مأمور الضبط القضائى، تحت إشراف سامح جورج مدير إدارة الحركه، وعثر علي 56 وثيقة حكومية خاصة بوزارة الأشغال العمومية، تخص نزع ملكيات وتعديات على وكالة قايتباى الأثرية بالجمالية، و173 وثيقة خاصة بالضباط المشتركين فى حركة العصيان المدنى سنة 1982، و193 وثيقة حكومية خاصة بالمحاكم والدواوين الرسمية بتواريخ مختلفة، و90 ورقة تخص عميد الأدب العربى طه حسين والإمام محمد عبده، ونبويه موسى وزكى طليمات ، و241 وثيقة حكومية منها شهادات تخرج وحجج الأطيان ووثائق خاصة بوزارة الخارجية، والعديد من المراسيم والفرمانات، وعدد من الصور العبرية ومراسيم بنزع الملكيه للمنفعة العامة والعديد من الفيش والتشبيه للأجانب، وكتاب مخطوط مكون من ١٤٢ صفحه بعنوان فتح المقفلات للشيخ رضوان ابن محمد الشام الشهير بأبى عبده، ودفتر زواج يحتوى ٣٩ صفحه يرجع تاريخه لعام ١٩٤٦.

وقررت اللجنه مصادره المخطوطات والكتب لصالح دار الكتب والوثائق القوميه ومصادرة الملفات الخاصه بالضباط لصالح المتحف الحربى بالقلعة.

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.