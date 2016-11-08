الجامعة العربية تستنكر سجن طفل فلسطيني 12 عام من قبل قوات الأحتلال

استنكرت جامعة الدول العربية الحكم الإسرائيلي بحق الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة بالسجن لمدة 12 عامًا، مطالبة بوقفة جادة وحازمة لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار بيان صادر عن قطاع فلسطين، والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، إلى أن هذا الحكم الجائر صدر بحق الطفل الفلسطيني من ما تسمى بـ (المحكمة المركزية الإسرائيلية) على الطفل أحمد مناصرة بالسجن الفعلي لمدة 12 سنة، بعد أن تم اعتقاله منذ نحو عام عندما كان جريحا وينزف ويتعرض للاعتداء الوحشي وسط هتافات المستوطنين المتطرفين بقتله، وممارسة أبشع وسائل الضرب والاعتداء خلال التحقيق معه فى غياب كامل لأية مشاعر إنسانية بالرحمة أوالرأفة.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما حثت كافة المنظمات، والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل على التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن إصدار المحكمة الإسرائيلية لهذا الحكم بحق الطفل مناصرة، يتطلب وقفة جادة وحازمة لوقف هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يزيد عددهم على 7000 بينهم نساء، وأطفال، وشيوخ يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب التي تدمر حياتهم وحياة ذويهم الذين يتطلعون إلى بارقة أمل بانتزاع حريتهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

أ ش أ