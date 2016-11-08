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لافروف: مهتمين بتسوية الأزمة في أوكرانيا ونرفض اتهامنا بتجميد الصراع

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لافروف: مهتمين بتسوية الأزمة في أوكرانيا ونرفض اتهامنا بتجميد الصراع لافروف: مهتمين بتسوية الأزمة في أوكرانيا ونرفض اتهامنا بتجميد الصراع

سيرجي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء عن رفض بلاده الاتهامات الموجهة إليها بتجميد الصراع في أوكرانيا، وأنها على العكس مهتمة بتسوية الأزمة هناك أكثر من أي جهة أخرى.

وأضاف لافروف -في كلمته أمام ملتقى “بوتسدام” الروسي الألماني (حسبما نقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية)- أن روسيا مهتمة بحل الصراع القريب من حدودها أكثر من أي جهة أخرى, على الرغم من إصدار بيانات من وقت لآخر تزعم أننا نرغب في تطويل هذا الصراع وإبقائه في حالة جمود.

ولفت لافروف إلى ضرورة بذل جهود حثيثة لاستعادة الثقة المتبادلة, والتي تقوضت بشكل كبير بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الجميع يتفق على ضرورة تسريع وتنفيذ اتفاقيات مينسك بشكل كامل، فبموجب هذه الاتفاقيات، يفترض أن تحترم كييف التزامات محددة لمنح وضع خاص لمنطقة دونباس، وتكريس ذلك في الدستور الأوكراني، وذلك لتمرير قانون العفو وإجراء الانتخابات المحلية.

أ ش أ

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