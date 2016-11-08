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وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث أتوبيس مدرسة «سان جورج»

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وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث أتوبيس مدرسة «سان جورج» وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث أتوبيس مدرسة «سان جورج»

أتوبيس مدرسة سان جورج – أرشيفية

كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشاره للرعايات الدكتور شريف وديع، لمتابعة حالة المصابين في حادث أتوبيس مدرسة «سان جورج»، بطريق السويس، بمستشفى الكهرباء، وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

وكلف وزير الصحة الدكتورة عفاف أحمد مدير بنك الدم بتوفير أكياس الدم.

من جانبه قال الدكتور شريف وديع، أن المستشفى استقبلت 17 مصابًا، موضحًا أنه تم إسعاف 8 حالات وغادروا، فيما تم نقل حالتين حسب طلب ذويهم إلى مستشفيات أخرى.

وأشار وديع إلى أن المتبقى بالمستشفى حتى الآن 4 حالات بالقسم الداخلي، وتم إجراء العمليات اللازمة لهم، كما يتبقى 3 حالات بالرعاية المركزة منهما إثنان حالاتهما مستقرة، وحالة واحدة اشتباه بنزيف داخلي، وهي الآن تحت الملاحظة وتتلقى العلاج اللازم.

ووقع صباح اليوم، حادث تصادم أتوبيس مدرسة «سان جورج»، بسيارة نقل بطريق السويس الكيلو 26 بمحافظة القاهرة، أسفرت عن وفاة 4 حالات، وأصابة 17 آخرين.

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