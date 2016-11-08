أنقرة: وعد أمريكى بعدم دخول الأكراد إلى مدينة "الرقة" السورية

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قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة وعدت الحكومة التركية بأن المليشيات الكردية المشاركة ضمن قوات سوريا الديمقراطية فى عمليات تحرير مدينة "الرقة" السورية من سيطرة تنظيم "داعش"، لن تدخل إلى المدينة ولكن ستشارك فقط فى حصارها.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره البوسنى فى العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، قائلا: "نحاول أن نوضح للجميع، لا سيما للولايات المتحدة، أن من غير الجيد الذهاب إلى الرقة بمجموعات إرهابية أخرى".

وتابع أوغلو حسبما ذكر راديو (سوا) الأمريكى أن الجنرال جوزيف دانفورد خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، تحدث معه عن أن دور وحدات حماية الشعب الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية، سيكون فقط فى حصار الرقة وأنهم لن يدخلوا المدينة على الإطلاق، مضيفا: "نأمل أن تكون الأمور على هذا النحو ونتوقع أن يلتزم شركاؤنا بتعهداتهم".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت- فى وقت سابق- عملية عسكرية واسعة النطاق تعرف بـ"غضب الفرات" لتحرير مدينة الرقة، معقل تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، ويشارك فى العملية نحو 30 ألف مقاتل ينتمون إلى فصائل عربية وكردية بالتنسيق مع التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة.