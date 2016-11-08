توقيع بروتوكول بين جامعة العريش وهيئة البريد المصرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد بروتوكول بين الجامعة وهيئة البريد المصرى.

وأوضح البيان أن لقاء عقد اليوم بين الدكتورحبش النادى رئيس جامعة العريش، وعبد الستار محمود مدير هيئة بريد شمال سيناء، وخلاله تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة البريد المصرى الممثلة بمنطقة بريد شمال سيناء وجامعة العريش لافتتاح مكتب بريد داخل جامعة العريش، لتقديم جميع الخدمات اللازمة، وتوفير جميع الخدمات البريدية والمالية للعاملين بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وحضر اللقاء صبرى عطية المستشار القانونى للجامعة .