الليلة.. تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية مع عمرو أديب على «ON E»

كتبت – إنجي لطفي

يقدم الإعلامي عمرو أديب، للجمهور المصري والعربي – خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “ON E” – أقوى تغطية للانتخابات الثامنة والخمسين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تستمر التغطية المتميزة والشاملة حتى الصباح، كي يكون المشاهد المصري والعربي في قلب الحدث الأهم في العالم خلال الساعات المقبلة.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق داخل فريق عمل برنامج “كل يوم” ، لتقديم خدمة إخبارية دقيقة وشاملة طوال ساعات عملية الانتخاب، عبر شبكة مراسلين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مع تحليلات سياسية هامة يقدمها مجموعة من الخبراء في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي.

يُذكر أن الفائز في تلك الانتخابات التي تجري خلال الساعات المقبلة، سيصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وأبرز المرشحين فيها مرشحة الحزب الديمقراطي ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومرشح الحزب الجمهوري رجال المال والأعمال دونالد ترامب.