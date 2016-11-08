مقتل 4 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان في إقليم كشمير

لقي 4 أشخاص مصرعهم في هجوم في تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وبحسب رويترز قال مير عابد المسؤول في الشرطة الباكستانية إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة في القصف الهندي على منطقة بتال في الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من كشمير.

وقال متحدث باسم الجيش الهندي إن جنديا قتل في منطقة جامو من الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير خلال تبادل إطلاق النار مضيفا أن جنديين أصيبا وأن القوات الهندية ردت على مصادر النيران.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب المفوض السامي الهندي يوم الثلاثاء للتنديد بإطلاق النار وفق ما ذكرته الحكومة في بيان.