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التضامن ترصد 20 مليون جنيه لاتاحة تمويل المشروعات متناهية الصغر بـ2017

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التضامن ترصد 20 مليون جنيه لاتاحة تمويل المشروعات متناهية الصغر بـ2017 التضامن ترصد 20 مليون جنيه لاتاحة تمويل المشروعات متناهية الصغر بـ2017

>كتبت آمال رسلان

رصدت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 20 مليون جنيه لعام 2017 وذلك لإتاحة تمويل للمشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية وعلي رأسها جمعيات الأسر المنتجة وجمعيات تنمية المجتمع المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

وأوضحت وزارة التضامن ،  فى بيان صحفى  اليوم ،   أن المؤسسة التابعة لها قامت في الفترة من 2014 إلى 2016 بإتاحة 31 مليون جنيه لعدد 5300 مشروع استفاد منها 6890 مستفيدا، 45% منهم من النساء ، من خلال 90 جمعية أهلية في 21 محافظة.

 

وتعتبر المؤسسة القومية  ،  أحد أنواع التمويل لمظلة وزارة التضامن الإجتماعي ، وتتيح القروض للجمعيات لإعادة إقراضها وأيضاً تساهم في التسويق من خلال معارضها الدائمة والموسمية، ومنها معرض ديارنا الذي يبدأ دورته القادمة في 13 نوفمبر الجاري ويفتح أبوابه للجمهور من 14 نوفمبر وحتى 26 نوفمر. وتمول المؤسسة القومية المشروعات في القطاعات الخدمية والإنتاجية والتجارية وتدرب وتتابع المســـــتفيدين من صناعات الخوص والتحف الخشــــــــبية والكروشيه والتفصيل والفخار والسجاد والكليم وغيرها من الصناعات التقليدية والبيئية التي يستفيد منها أكثر من 3 ملايين أسرة في 27 محافظة.

 

 

 


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