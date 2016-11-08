بالصور.. ضبط مخطوطات وأوراق تاريخية قبل تهريبها إلى الكويت

كتب أحمد حمادة

قالت مصادر بقرية بضائع مطار القاهرة إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لـ55 طردا فى طريقها إلى الكويت، وهى عبارة عن كتب طبقا للبيان الجمركى، وبتفتيشها عثر على مجموعة من المخطوطات التاريخية القديمة والنادرة.

وأضافت المصادر أنه تم إخطار الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والآثار لمعاينة وكشف الطرود ضمت كل من سمير جرجس مأمور الضبط القضائى، ولؤى أحمد مأمور الضبط القضائى، تحت إشراف سامح جورج مدير إدارة الحركه، وعثر على 56 وثيقة حكومية خاصة بوزارة الأشغال العمومية بشأن نزع ملكيات وتعديات على وكالة قايتباى الأثرية بالجمالية، و173 وثيقة خاصة بالضباط المشتركين فى حركة العصيان المدنى سنة 1982 و193 وثيقة حكومية خاصة بالمحاكم والدواوين الرسمية تواريخ مختلفة، و90 ورقة تخص عميد الأدب العربى طه حسين والإمام محمد عبده ونبويه موسى وزكى طليماث، و241 وثيقة حكومية منها شهادات تخرج وحجج الأطيان ووثائق خاصة بوزارة الخارجية والعديد من المراسيم والفرمانات، وعدد من الصور العبرية ومراسيم بنزع الملكيه للمنفعة العامة والعديد من الفيش والتشبيه للأجانب، وكتاب مخطوط مكون من 142 صفحة بعنوان فتح المقفلات للشيخ رضوان ابن محمد الشام الشهير بأبى عبده، ودفتر زواج يحتوى 39 صفحة يرجع تاريخة لعام 1946.

وقررت اللجنة مصادرة المخطوطات والكتب لصالح دار الكتب والوثائق القومية ومصادرة الملفات الخاصة بالضباط لصالح المتحف الحربى بالقلعة.

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.