تركيا: تصريحات «موجيريني» حول بلادنا غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن تعليقات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني بشأن تركيا “غير مقبولة” مضيفة أن التكتل أخفق في تفهم حساسيات أنقرة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ووجه الاتحاد الأوروبي دعوة جديدة قوية لتركيا يوم الثلاثاء لاستئناف الحوار السياسي مع جماعات المعارضة وحماية ديمقراطيتها ووصف التطورات الأخيرة “بالمقلقة للغاية”.

وبحسب رويترز قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب إن الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته لدى الشعب التركي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.