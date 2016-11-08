تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاستيلاء على مليون دولار من مواطنين لـ4 ديسمبر

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 5 متهمين هاربين، وملاك لشركة "إنترناشيونال فاينانشيال"، بتهمة النصب على المواطنين فى مجال "الفوركس"، لجلسة 4 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

يذكر أن المتهمين وهم كل من: طلعت رزق عبد العزيز، شريف رزق، أمير رزق، أميرة رزق، لولو محمد عباس، دعوا الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجمع الأموال وتوظيفها عبر مجال المضاربة والبورصات العالمية "الفوركس"، واستولوا على مبالغ قدرت قيمتها بأكثر من مليون دولار، فضلا عن مبالغ أخرى قيمتها 4 ملايين جنيه، وامتنعوا عن رد مستحقات العملاء وفروا هاربين.