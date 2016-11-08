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براءة 3 طلاب بجامعة الأزهر من تهمة التظاهر داخل الحرم والاعتداء على الأمن

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براءة 3 طلاب بجامعة الأزهر من تهمة التظاهر داخل الحرم والاعتداء على الأمن براءة 3 طلاب بجامعة الأزهر من تهمة التظاهر داخل الحرم والاعتداء على الأمن

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، ببراءة 3 طلاب بجامعة الأزهر من تهمة التظاهر داخل حرم الجامعة والاعتداء على أفراد الأمن بشركة فالكون.

 

وكانت أسندت النيابة لكلا من "عماد.ص"، و"محمود م"، و"محمد. م" طلاب بجامعة الأزهر، تهم التظاهر بدون الحصول على إذن مسبق، واستعمال القوة فى التعدى على قوات الشرطة وأفراد أمن شركة "فالكون" المكلفة بتأمين الجامعة.

 

وتعود تفاصيل القضية رقم 6751 لسنة 2014، بتجمهر المتهمون أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر، مستخدمين عدد من الألعاب النارية والحجارة فى الهجوم على قوات الشرطة، كما تعدوا بالضرب على موظفين وأفراد أمن شركة فالكون وهما: رمضان هلال أحمد، وعبده محمد عبد المنعم.


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