ضابط يقتل ربة منزل بالخطأ أثناء مطاردة تاجر مخدرات بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

لقت ربة منزل مصرعها برصاصة طائشة بطريق الخطأ خرجت من سلاح ضابط شرطة أثناء مطاردته تاجر مخدرات بمدينة نصر، حيث تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مطاردة ضابط يعمل بإدارة مكافحة المخدرات متهم يتاجر فى المواد المخدرة بشوارع مدينة نصر، حيث أخرج الضابط سلاحه الميرى وأطلق أعيرة نارية فى الهواء لإرهاب تاجر المخدرات والقبض عليه، إلا أن إحدى الطلقات الطائشة استقرت فى ربة منزل كانت تقف فى البلكونة ولقت مصرعها على الفور، وتم التحفظ على الضابط وإحالته للنيابة التى فتحت تحقيقاتها فى الواقعة.

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