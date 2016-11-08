بالصور.. مواطن يحتجز سيارة تلقى قمامة بالشارع ويطلب حضور المحافظ

الشرقية- فتحية الديب

احتجز المواطن أحمد هاشم، المقيم بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة بلبيس، لقيام السائق بإلقاء كمية كبيرة من القمامة أسفل الكوبري العلوي، بمدخل المدينة .

وقال أحمد هاشم لـ " اليوم السابع" إنه كان عائداً من عمله بطريق عبد المنعم رياض، بمدينة بلبيس، فشاهد سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة بلبيس، تلقي القمامة أسفل الكوبري العلوي، وفي المناطق السكانية.

وأضاف هاشم أنه قام احتجز السيارة، مطالباً بحضور اللواء خالد سعيد محافظة الشرقية، لمحاسبة المتسبب في هذه الواقعة.