مجلس مدينة العريش يبحث بدائل موقع تجميع القمامة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش فى بيان له أن اجتماعاً عقد اليوم، فى المجلس لبحث مشكلة موقع تجيمع القمامة .

وترأس الاجتماع العميد أسامة الغندور رئيس المدينة بحضور العميد محمد عبدالمجيد رئيس شركو النظافة ورؤساء الأقسام المختصة بمجلس المدينة.

وخلال الإجتماع تم مناقشة إيجاد بديل لمكان تجيمع القمامه الحالى، بما يتوافق مع الأوضاع التي تشهدها المحافظة، وامكانية تحويل المدفن الصحي لمصنع تدوير مخلفات.

وأوضح العميد محمد عبد المجيد رئيس شركة النظافه أن الحل الأمثل هو فتح طريق "الطويل"، واستعمال المقلب القديم بقرية الطويل بعد التنسيق مع الجهات المختصة.