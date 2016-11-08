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الجامعة العربية تعلن الانتهاء من مشروع القانون الجمركى العربى الموحد

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الجامعة العربية تعلن الانتهاء من مشروع القانون الجمركى العربى الموحد الجامعة العربية تعلن الانتهاء من مشروع القانون الجمركى العربى الموحد

> كتب مصطفى عنبر

اختتمت اليوم الثلاثاء، بالجامعة العربية أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة القانون الجمركى العربى الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك ، وبمشاركة مسئولى الجمارك بالدول العربية.

 

وصرح مسئول ملف الاتحاد الجمركى بإدارة التكامل الاقتصادى بالجامعة العربية مشعل العتيبى، أنه تم الانتهاء من إعداد القانون الجمركى العربى الموحد ، كما تم الانتهاء من المذكرة الايضاحية الخاصة بشرح وتفسير القانون الذى يتضمن 181 مادة.

 

وقال العتيبيى فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، فى ختام الاجتماع التاسع والعشرين للجنة القانون الجمركى العربى الموحد، والتى عقدت على مدى ثلاثة أيام بالجامعة العربية أنه تم أيضًا الاتفاق على أن يتم إرسال المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون الجمركى العربى الموحد، وكذلك دليل الإجراءات الجمركية إلى الدول العربية لتقوم كل منها بمراجعة كل مشروع وإبداء ملاحظاتها من الناحية القانونية، بما ينسجم مع مواد القانون ولايعارضها، على أن توافى الدول الأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية، بما تم التوصل إليه، لعرضها على اجتماع قادم للجنة، تمهيدًا لعرض نتائج الاجتماع على الجهات المعنية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى فبراير المقبل.


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