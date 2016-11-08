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أنباء عن حصول أنجلينا جولي على وصاية منفردة على أطفالها

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19571459_303.jpgفيما تواردت أنباء عن توصل نجمة هوليود انجلينا جولي لاتفاق مع الممثل الأمريكي براد بيت حول حضانة أطفالهما الستة، نفت مجلة أمريكية صحة هذه الأنباء.قال متحدث باسم الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إن أنجلينا حصلت على حق الوصاية المنفردة على أطفالها من زوجها الممثل براد بيت، وذلك بعد اتفاق توصل إليه الزوجان. وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الاتفاق ينص على أن يستمر أطفال الزوجين الست، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاما، في القيام بزيارات علاجية مع براد بيت.

وكانت انجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق في أيلول /سبتمبر الماضي، بعد أيام من ورود تقارير بإصابة براد بيت بنوبة غضب خلال رحلة خاصة مع أسرته. وجاء في البيان الذي صدر أمس الاثنين أنه تم التوصل للاتفاق منذ أكثر من أسبوع بعد التشاور مع خبراء في رعاية الأطفال. وأضاف البيان "سوف يبقى الأطفال الستة مع والدتهم، وسوف يحضرون زيارات علاجية مع والدهم".من جانبه نفى موقع "TMZ" الأمريكي المعني بأخبار المشاهير صحة هذه الأخبار مستندا في ذلك على مصادر وصفها الموقع بالمقربة من بيت وجولي. مشيرا إلى أن بيت "لنيقبلبذلكأبدا،إذ تقدميومالخميسالماضيبدعوىلطلبحضانةالأطفال". ويذكر أن العلاقة بين براد بيت وانجلينا بدأت عام 2005 أثناء تصوير فيلم " مستر اند مسز سميث" ، وقد تزوجا عام 2014.

و.ب/ط.أ (د ب أ، DW)
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