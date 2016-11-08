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إصابة فتاة عربية تعرضت للدهس في الشارقة

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إصابة فتاة عربية تعرضت للدهس في الشارقة إصابة فتاة عربية تعرضت للدهس في الشارقة

أصيب فتاة عربية (16 عاما) بجروح  إثر تعرضها للدهس من قبل احدى السيارات في منطقة التعاون.

وهرعت سيارات الإسعاف الوطني والإنقاذ ووحدات من الشرطة ومسرح الجريمة والأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بتعرض الفتاة للدهس.

وأهابت  شرطة الشارقة  بمستخدمي الطريق الالتزام  بالقواعد الصحيحة لعبور الطريق واستخدام خطوط المشاة والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض والتأكد من خلو الطريق قبل العبور.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يعفي السائقين من مسؤوليتهم حيال الانتباه والتركيز أثناء القيادة واحترام خطوط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي الدهس التي تقع على الطرق الخارجية والداخلية في مدن الدولة ومناطقها.
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