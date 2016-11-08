مدير أمن سوهاج يناشد المواطنين بممارسة حياتهم الطبيعية يوم 11/11

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج على هامش اللقاء الذى عقد اليوم بمكتبه مع الصحفيين لعرض الاستعدادات الأمنية ليوم 11- 11 أننا مررنا فى الفترة السابقة بفترات عصيبة والفترة الحالية لا نحتاج إلى أن نختلف لأن مصلحة البلد هى الأهم فالخطر محدق وجسيم بمصر وثوة 25 يناير ثورة جميلة لكن التطبيق الخطأ أحدث خرابا لكل مؤسسات الدولة، والإعلام من أهم الأجهزة الموجودة حاليا بالدولة لأنه هو من ينسج الفكر وله التأثير فى تغير الوجدان والإعلام بمحافظة سوهاج هو إعلام إيجابى لما يبذله من رسالة هادفة تكون فكر جيد عند الجماهير عن جهاز الشرطة ويساعد على تحفيز العاملين فيه فالإعلام هى حلقة الوصل بين الشرطة والمواطنين والدليل على ذلك الدور الذى لعبه الإعلام فى عملية رفع الأسعار كان إيجابى جدا لأنه أوضح الصورة الحقيقة لما يحدث ونحن لا نحمى رئيس أو حكومة ولكن نحمى مؤسسات الدولة.

وأكد مدير الأمن أن الشرطة سوف تقوم باستعراض للقوات بميدان الثقافة وذلك يوم الخميس 10 / 11، وأناشد جموع المواطنين بالنزول فى هذا التوقيت وممارسة كافة الأعمال بصورة طبيعة لأننا قادرين على دحر أى شخص يحاول هدم أمن المواطن وهذا تحذير للجميع.

وأكد مدير أمن سوهاج أنه لا يوجد 11-11 وأنما هى دعوات واهية ليس لها مصدر وأننا دائما نعلن حالة الاستعداد على مدار الــ24 ساعة طبقا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزيرة الداخلية تم وضع خطة انتشار بمراكز وأقسام المديرية ومستعدين لدحر أى شخص تسول له نفسه التعدى على أمن الوطن، وأنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى العام بجميع المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المديرية، وذلك لتأمين المنشآت العامة والخاصة والحيوية.

وتابع مدير الأمن أنه تم عقد عدة لقاءات مع الضباط بكافة القطاعات من أجل التعريف بكيفه التعامل مع أي حدث ومناقشة الخطط الموضوعة والبدائل وأنه سوف يتم الدفع بـضابط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين وأفراد نظامى وبحث جنائى، بالإضافة إلى تشكيلات فض أمن مركزى ومجموعات قتالية ومجموعات خاصة، وعدد من المدرعات المجهزة من إدارة قوات الأمن وعدد من وحدات تدخل سريع، وتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة، كما تم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة بإشراف اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية.

واستطرد مدير أمن سوهاج أنه تم تعيين ضباط من الحماية المدنية بكل قطاع مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشى المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء للتحرك السريع حال حدوث أى حوادث، وأنه تم رفع أى سيارات بالشوارع خاصة الرئيسية منها لمنع حدوث أى تجاوزات من الخارجين. كما تم التنسيق مع إدارة المرور وتم وضع خطة مرورية محكمة من أهم بنودها تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات ورفع أى سيارات يتم تواجدها بالمناطق الحيوية المنشآت العامة والخاصة.