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زراعة الدقهلية ينصح بزراعة القمح بنظام المصاطب لتعزيز الأمن الغذائى العربى

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زراعة الدقهلية ينصح بزراعة القمح بنظام المصاطب لتعزيز الأمن الغذائى العربى زراعة الدقهلية ينصح بزراعة القمح بنظام المصاطب لتعزيز الأمن الغذائى العربى

>الدقهلية - شريف الديب

عقد المهندس محمد محمد المنسى وكيل وزارة الزراعة  اجتماعا اليوم برؤساء أقسام الإرشاد الزراعى ومنسقى محصول القمح ومسئولى المراكز الإرشادية بالمراكز لمناقشة اهم المشاكل التى تواجه المحاصيل الشتوية، وركز المنسى على ضرورة الاهتمام بمحصول القمح باعتبارة أمن قومى.

 

وأوضح أهمية زراعة القمح على مصاطب من خلال مشروع تعزيز الأمن الغذائى العربى، والحملة القومية لمحصول القمح وضرورة نشر ثقافة الزراعة على مصاطب من خلال الندوات الإرشادية الحقلية، وكذلك التوعية من خلال المساجد.

 

وكلف وكيل الوزارة  جميع العاملين بالإرشاد بالعمل فى القمح كما ناقش جميع المراكز للوقوف على الوضع الحالى بالنسبة للقمح من حيث توزيع التقاوى وما تم زراعته حتى تاريخة وكذلك مشاكل الرى والصرف.

 

يذكر أنه يوجد بالدقهلية ٣٤٠ حقل إرشادى تابع لمشروع تعزيز الامن الغذائى العربى ، و٣١٠ حقل إرشادى تابع للحملة القومية لمحصول القمح.

 

 


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