سائقو أجرة يقيدون عاطلين بالحبال لمحاولتهما سرقة مبالغ مالية ببنى سويف

بني سويف – هاني فتحي

وثّق عدد من سائقى الأجرة بموقف قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف ، عاطلين بالحبال وقيدوهما داخل سيارة ربع نقل لمحاولتهما، سرقة مبلغ مالى من ومتعلقات كانت موجودة فى إحدى السيارات.

وتلقى اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، بورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من السائقين بتقييد عاطلين بالحبال داخل سيارة نقل أثناء محاولتهم سرقة سيارة بموقف قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى أبو طالب، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا على رأس قوة أمنية، إلى قرية دشطوط التابعة لدائرة المركز، إلى مكان البلاغ وضبط العاطلين وهم " محمد .ا.ح"- 18 سنة ، و"احمد .ف.ع "-18 سنة ومقيمان ذات القرية.

دلت التحريات الأولية وسؤال السائقين أنه أثناء توقف كلا من ،"كريم . م . أ" -25 سنة، و" محمد . إ . م" -30 سنة،، و" محمد . خ . م"- 30 سنة، سائق، وجميعهم سائقين أجرة يقيمون بقرية دشطوط التابعة لدائرة المركز، فى انتظار تحميل سيارتهم شاهدو المتهمان يحاولان فتح إحدى السيارات وسرقة مبلغ مالى داخلها ، وأشياء موجودة فى السيارة، فقاموا يتقييدهم فى سيارة ربع نقل وطافوا بهم شوارع القرية .

تم التحفظ على المتهمين وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات