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بالصور.. إعلانات حملة "هى دى مصر" تكسو شاشات ميدان بيكاديللى بلندن

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بالصور.. إعلانات حملة "هى دى مصر" تكسو شاشات ميدان بيكاديللى بلندن بالصور.. إعلانات حملة "هى دى مصر" تكسو شاشات ميدان بيكاديللى بلندن

>لندن - ميرفت رشاد

تصدرت إعلانات الحملة الترويجية لمصر"هى دى " شاشات العرض بأشهر ميادين العاصمة البريطانية لندن "ميدان بيكاديللى" Piccadilly Circus ، الذى بنى عام 1819 لربط شارع ريجنت وأسواق ومحلات فى بيكاديللى.

يعتبر ميدان بيكاديللى أحد أهم وجهات السياح وسكان لندن على حد سواء، حيث تضم هذه المنطقة وما حولها العديد من أماكن الترفيه والمحلات والأسواق والسينمات والمسارح والمطاعم والمقاهي التى تنتشر لقربها من ليستر سكوير (ميدان ليستر).ومركز تروكوديرو (تروكوديرو سنتر) الذى يعد جزء من London Pavilion (سرادق لندن).

يضم الميدان شاشات عرض (نيون) ضخمة كما يضم نافورة ميموريال Memorial fountain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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