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إحباط تسلل 44 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 44 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 44 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 44 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 44متهما وهم 2 من الإسكندرية و11 من البحيرة و5 من أسيوط و6 من الفيوم و4 من الدقهلية و6 من الغربية و4 من المنيا و4 من قنا و2 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 


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