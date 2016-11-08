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"مياه سيناء": إصلاح بئرى أعماق بالحسنة للتغلب على عطل محطة ضخ بالمحافظة

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"مياه سيناء": إصلاح بئرى أعماق بالحسنة للتغلب على عطل محطة ضخ بالمحافظة "مياه سيناء": إصلاح بئرى أعماق بالحسنة للتغلب على عطل محطة ضخ بالمحافظة

>شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بسيناء، عن حدوث عطل مفاجئ فى محطة ضخ المياه الرئيسية تسبب فى ضعف وصول المياه  لمناطق العريش.

وجاء فى البيان الذى نشر اليوم، "على السادة المواطنين الاقتصاد فى استخدام المياه وتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لترحيل برامج الضخ وتباعد مناوبات برامج الضخ، نظرا لحدوث عطل مفاجئ فى محطة الإنتاج الرئيسية أدى إلى ضعف كميات المياه الواردة لمنطقة العريش وجارى الإصلاح وحل المشكلة".

جدير بالذكر، أن الشركة أعلنت أيضا عن إصلاح بئرى إنتاج مياه أعماق  فى مركز الحسنة بوسط سيناء للتغلب على مشكلة انعدام المياه.

وشمل البيان، أنه نظراً لجفاف آبار المياه السطحية بمدينة الحسنة الذى أدى لتوقف محطات التحلية بالمدينة، تم إصلاح آبار المياه العميقة أرقام 7 و10 بمدينة الحسنة، وتصل أعماقها إلى 1200 متر تحت الأرض، وتم تجربة الآبار وإنتاج المياه، وجارى توريد بعض المهمات لضمان استمرارية هذه الآبار، وقام بالإشراف على الإصلاح المهندس سعيد فوزى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحى بالحسنة، بمعاونة طاقم الإصلاح من العاملين بالشركة.


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