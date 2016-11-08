الأمين العام للجامعة العربية يزور رام الله خلال ساعات

كتب مصطفى عنبر

أكدت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة، أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط سيتوجه إلى رام الله خلال ساعات، مؤكدة أنه تجرى الآن الترتيبات اللازمة للزيارة.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تأتى فى إطار الزيارات التى يقوم بها الأمين العام باعتبار أن فلسطين دولة عضو بالجامعة العربية.

وأوضحت أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك سبتمبر الماضى، وكان أبو مازن قد وجه له الدعوة لزيارة رام الله.

وأكدت المصادر أن فلسطين تظل لها أولوية خاصة باعتبار أن التزام الجامعة العربية والأمين العام للجامعة بالقضية المركزية للعرب من أهم الملفات والقضايا على جدول الأمين العام.

ونفت المصادر وجود خلافات بين القيادة الفلسطينية والجامعة العربية، مؤكدة أن الأمين العام منذ توليه مهام منصبه، أعلن أنه سيقوم بزيارة كل الدول العربية الأعضاء بالجامعة.