مكتب شؤون أسر الشهداء يطلق مبادرة "تعابير فخر"

أطلق مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مبادرة "تعابير فخر" احتفاءا بيوم الشهيد وهي احدى فعاليات حملة "الإمارات بكم تفخر"، من خلال منصة تفاعلية للجمهور للتعبير عن مشاعر الوفاء والعرفان ومعاني الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن الأبرار.

وكان مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي قد أطلق حملة #الإمارات_بكم_تفخر، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفاء بيوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام. وذلك بهدف إشراك كافة فئات المجتمع وشرائحه المختلفة بفاعلية من خلال التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته ومكتسباته في كافة الميادين ورفع رايته خفاقة في ميادين الواجب الوطني.

وتعد مبادرة "تعابير فخر" جزءاً من الحملة توظف مختلف أنواع وجماليات الإبداع في الفنون الجميلة ، كأدوات تعبيرية لتشجيع مشاركة الجمهور من كافة إمارات الدولة في هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تخلد ذكرى بطولات جنود الإمارات، وتُجسّد معاني الولاء والوطنية والتضحية في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وصون عزته وكرامته.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، أن إطلاق هذه المبادرة الخاصة بيوم الشهيد وهي إحدى الفعاليات التي تشتمل عليها حملة الإمارات بكم تفخر، للتعبير عن الاعتزاز والفخر بتضحيات الشهداء ومواقف أسرهم العظيمة، داعياً جميع شرائح المجتمع في مختلف أرجاء الدولة للمشاركة والتفاعل مع مبادرة "تعابير فخر"، والتعبير عن مشاعر العز والفخر بأبطال الإمارات.

من جانبه أوضح سعادة محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، نطمح إلى توفير منصة فنية تفاعلية لتأكيد العزة والافتخار بالوطن وتضحيات أبنائه والتي نثق أنها راسخة في نفوس جميع المواطنين والمقيمين من جميع فئات المجتمع، وندعو الجميع من كافة إمارات الدولة للمشاركة في البرنامج الفني "تعابير فخر" وإظهار تقديرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن.

وأعلن القائمون على مبادرة "تعابير فخر" عن فتح باب التسجيل لاستقبال المشاركات الفنية من كافة مواطني وسكان الدولة، حيث يُشجع البرنامج أصحاب المواهب من الفنانين المحترفين والهواة على المشاركة بالأعمال الفنية التي تُخلّد إنجازات وتضحيات الشهداء، وذلك عبر كافة مجالات الفنون سواء الرسم التقليدي، أو الرقمي أو المختلط، أو الصور الفوتوغرافية، أو فن الخط، أو فن النحت على أن تستوفي كافة المشاركات الفنية المقدمة مجموعة من المعايير الأساسية التي تم توضيحها بشكل مفصل في الموقع الإلكتروني للمبادرة www.proudexpressions.ae

وتسعى المبادرة "تعابير فخر" إلى تشجيع المشاركات الطلابية والشبابية من كافة أرجاء الدولة، عبر التواصل مع مختلف المؤسسات الرئيسة المعنية بالقطاع التعليمي في دولة الإمارات لتمكين الطلبة من المشاركة.

يذكر أن آخر موعد لتسلم المشاركات هو الأحد 5 فبراير القادم، ويجب على كافة المشاركين في المبادرة إكمال نموذج المشاركة المتوفر على الموقع الإلكتروني للبرنامج وإرساله عبر البريد الإلكتروني مع إرفاق صور الأعمال المشاركة. وستقوم لجنة متخصصة باختيار الأعمال المتميزة وعرضها للجمهور في الربيع القادم ضمن مواقع عامة على امتداد الدولة. ويمكن تحميل نموذج المشاركة أو الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول برنامج "تعابير فخر" من خلال الموقع الإلكتروني: www.proudexpressions.ae