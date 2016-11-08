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قائد عام شرطة الفجيرة يوجه بتحويل خدمات معهد السياقة إلى ذكية

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قائد عام شرطة الفجيرة يوجه بتحويل خدمات معهد السياقة إلى ذكية قائد عام شرطة الفجيرة يوجه بتحويل خدمات معهد السياقة إلى ذكية

وجه العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة بضرورة الارتقاء بخدمات معهد الفجيرة الوطني للسياقة ، لتصبح خدمات ذكية من خلال خطة زمنية تبدأ لمدة (6) أشهر.

كما وجه بضرورة الحصول على مواصفة الآيزو المتعلقة بالخدمات، وحث إدارة المعهد على تكريس الالتزام بمعايير الجودة والإتقان في مرافق تقديم الخدمة للعملاء، مشيداً بالبرامج والأدوات التي يستخدمها المعهد في تدريب السائقين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمعهد يرافقه الرائد خالد الظنحاني مدير مكتب القائد العام وممثل حكومة الفجيرة لدى المعهد ، وكان في استقبالهما أحمد مدير معهد الفجيرة الوطني للسياقة، حيث اطلع العميد على الأنظمة المتوفرة لتعليم قيادة السيارات والتجهيزات المتطورة داخل المعهد، واستمع إلى شرح مفصل من إدارة المعهد إلى أنظمة وآليات العمل المطبقة، والبرامج الحديثة في التدريب.

 

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