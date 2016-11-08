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النيابة تأمر بضبط 17 متهما بقضية "خلية السلام" بتهمة التحريض على التظاهر

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النيابة تأمر بضبط 17 متهما بقضية "خلية السلام" بتهمة التحريض على التظاهر النيابة تأمر بضبط 17 متهما بقضية "خلية السلام" بتهمة التحريض على التظاهر

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بضبط وإحضار 17 متهما على ذمة القضية رقم 26531 لعام 2016، المعروفة بـ"خلية السلام"، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية على مدار الأيام الماضية من ضبط 5 متهمين بمدينة السلام، وأمرت بحبسهم 15 يوما. 


> يذكر أن تحقيقات النيابة، كشفت أن أفراد الخلية الذين تم ضبطهم حتى الفترة الراهنة، تشمل طالب بكلية الهندسة، وأخصائى تحاليل، ومشرف معمارى، وموظف بمستشفى عين شمس، ونائب مدير موارد بشرية فى شركة مقاولات.


> كما تم توجيه تهمة التحريض على التظاهر فى دعوات 11 نوفمبر المقبل،  والانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تعطيل العمل بمؤسسات الدولة للمتهمين. 

 


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