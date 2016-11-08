أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"تموين الإسكندرية" تضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته مياه غازية منتهية الصلاحية

Google+ Print
"تموين الإسكندرية" تضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته مياه غازية منتهية الصلاحية "تموين الإسكندرية" تضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته مياه غازية منتهية الصلاحية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صاحب محل سوبر ماركت، بحيازته مياه غازية منتهية الصلاحية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "س. ا" 40 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

استهدف ضباط الإدارة المحل بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وتم ضبط عدد " 1730 " عبوة مياه غازية "نكهات وأوزان متعددة" منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ن.ع" 47 سنة المدير المسئول عن منفذ متحرك لبيع اللحوم البلدية، لحيازته وعرضه للبيع "19" كجم لحوم بقرى بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية، و"ا. ا" 22 سنة صاحب محل بقالة، لقيامه بعرض عدد "480" زجاجة زيت تموينى مدعم للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و"ع. م" 36 سنة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية، لحيازته عدد "600" كجم سكر بدون فواتير ومجهولة المصدر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات