"تموين الإسكندرية" تضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته مياه غازية منتهية الصلاحية

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صاحب محل سوبر ماركت، بحيازته مياه غازية منتهية الصلاحية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "س. ا" 40 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

استهدف ضباط الإدارة المحل بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وتم ضبط عدد " 1730 " عبوة مياه غازية "نكهات وأوزان متعددة" منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ن.ع" 47 سنة المدير المسئول عن منفذ متحرك لبيع اللحوم البلدية، لحيازته وعرضه للبيع "19" كجم لحوم بقرى بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية، و"ا. ا" 22 سنة صاحب محل بقالة، لقيامه بعرض عدد "480" زجاجة زيت تموينى مدعم للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و"ع. م" 36 سنة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية، لحيازته عدد "600" كجم سكر بدون فواتير ومجهولة المصدر.