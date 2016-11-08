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برلمانيون سودانيون يطالبون بدراسات حول تداعيات سد النهضة المائية والسياسية

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برلمانيون سودانيون يطالبون بدراسات حول تداعيات سد النهضة المائية والسياسية برلمانيون سودانيون يطالبون بدراسات حول تداعيات سد النهضة المائية والسياسية

>الخرطوم (أ ش أ)

طالب أعضاء بالمجلس الوطني( البرلمان) السودانى، بإجراء مزيد من الدراسات حول سد النهضة الإثيوبى، لمعرفة تداعياته المائية والسياسية على السودان.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء، أن رئيسة لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالمجلس، الدكتورة حياة الماحى، تقدمت بورقة إلى المجلس حول الموارد المائية بالسودان، أكدت فيها أن هناك حاجة للمزيد من العمل الدبلوماسى والتخطيط، لضمان اتخاذ التحوطات اللازمة، إزاء إنشاء سد النهضة، موضحة أنه يؤثر على الموارد المائية للبلاد .

وأشارت الماحى، فى الورقة المقدمته للمجلس، إلى أن حجم الموارد المائية بالسودان يقدر بنحو ٣١,٥ مليار متر مكعب سنويا، ويبلغ نصيب الفرد ٧٨٧,٥ متر مكعب فى العام، موضحة أن السودان يصنف حاليا ضمن الدول التى يوجد بها شح فى المياه، مشيرة إلى أن ٩٠٪ من المياه تستخدم فى الزراعة.

من جانبه، دعا عضو المجلس الدكتور الحاج آدم يوسف، إلى تقديم تقرير حول سد النهضة، للاطمئنان على سلامة تصميمه، ومعرفة الآثار المستقبلية له، مؤكدا أن مياه بيارات بعض المشروعات الزراعية بدأت تنفد بسبب إنشاء السد. 


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