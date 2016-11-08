هايبرلوب ون تطلق رؤيتها لمستقبل النقل العالمي من قلب دبي

أكد المهندس مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن رؤية صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل تشدد على أن تكون دبي نموذجاً لمدينة المستقبل تنطلق منها رؤى المستقبل العالمية في القطاعات التي ستؤثر على حياة البشرية اجتماعياً واقتصادياً.

وقال إن التاريخ البشري خير دليل على مدى تأثير استحداث وسائل مواصلات جديدة على المنظومات الاقتصادية والاجتماعية، فكل حقبة تاريخية تم فيها ابتكار وسيلة مواصلات جديدة كالسفن والسيارات والطائرات كانت مرتبطة بتغيير جذري على حركة التنقل بين الوجهات المختلفة حول العالم ، مما كان له أثر كبير على نمو الاقتصاد والتجارة وحتى تعزيز تبادل الثقافة بين الأمم والشعوب .

وأضاف: سيشهد العالم خلال العقد القادم ولادة وسيلة مواصلات جديدة ستحدث هذا التغيير وأن تكنولوجيا هايبرولب قد تلعب هذا الدور، مشيراً إلى أن دبي ماضية في اتخاذ الخطوات التنفيذية وبناء الشراكات العالمية لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة والساعية لتحويل 25% من جميع رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وذلك حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله.

جاءت تصريحات الطاير خلال حفل إطلاق شركة هايبرلوب ون العالمية والمنتسبة لبرنامج مسرعات دبي المستقبل لرؤيتها حول مستقبل قطاع المواصلات العالمي، متخذة من دبي نموذجاً لذلك ، حيث استعرضت الشركة من خلال حفل خاص بحضور سعادة سلطان بن سليم٬ رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية٬ و سعادة سيف العليلي٬ الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل٬ و نخبة من المسؤوليين الحكوميين والرؤساء التنفذيين لمجموعة من الشركات العالمية إضافة إلى ممثلين من الإعلام العالمي في برج خليفة اليوم ، رؤيتها لمستقبل قطاع النقل القائم على الدمج بين وسائل المواصلات ذاتية القيادة و قطار الهايبرلوب .

وتم خلال الحفل توقيع اتفاقية بين هيئة الطرق والمواصلات كونها عضو مؤسس لمسرعات دبي للمستقبل وشركة هايبرلوب ون العالمية ضمن إطار برنامج مسرعات دبي المستقبل للعمل على مشروع تجريبي يتم من خلاله دراسة جميع نواحي تطبيق التكنولوجيا بين دبي ومجموعة من المدن والوجهات المختارة وتحديد جدواها الاقتصادية، حيث تنوي الإمارة تطبيق التكنولوجيا في حال ثبوت جدواها مما سيساهم في تغيير ملامح قطاع النقل واللوجستيات العالمي للأبد.

وتقوم رؤية شركة هايبرلوب ون على ابتكار نظام ذاتي القيادة متكامل يوفر خدمة التنقل للتنقل لمسافات بعيدة بين المدن وبسرعات فائقة قد تتجاوز 1200 كلم في الساعة ، حيث تسمح وسيلة النقل الجديدة للانتقال بين دبي وأبوظبي في مدة لا تتجاوز ال 12 دقيقة و بين دبي والرياض في مدة لا تتجاوز48 دقيقة.

وستؤثر هذه التكنولوجيا في حال تطبيقها المستقبلي على جانب تخطيط المدن وتوفير مساحات المواق ، حيث ستتغير خريطة انتقال الركاب بين الوجهات المختلفة داخل المدينة وكذلك بين المراكز اللوجتسية كالمطارات والموانئ كما أنها ستغير منظومات الشحن.

من جانبه أكد روب لويد الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب ون العالمية " بأن دبي أصحبت اليوم مدينة السرعة والمستقبل وأرض تحول أحلام البشرية لواقع ، مشيداً بالدور الذي تلعبه هيئة الطرق والمواصلات بدبي في وضع نموذج متفرد لقطاع القل يمكن الاستفادة منها عالمياً ، وأشار " لويد " أن هيئة الطرق والمواصلات تتبنى فكر مستقبلي واستراتيجي ذو بعد عالمي تساهم من خلاله في رسم مستقبل قطع النقل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هايبرولب ون بأن مسرعات دبي المستقبل رغم أنه برنامج لم يتجاوز عمره عدة أشهر إلى أنه أصبح بوابة لأكثر شركات العالم ابتكاراً لتحقيق نتائج ملموسة وتغيير مستقبل العالم لصالح البشرية .

يجدر بالذكر بأن هيئة الطرق والمواصلات أحد الشركاء المؤسسين لمسرعات دبي المستقبل تركز من خلال المسرعة الخاصة بها على استشراف مستقبل أنظمة النقل والمواصلات وبناء منظومات ذكية ذاتية القيادة ذات قدرة على زيادة كفاءة قطاع النقل وتقليل الانبعاثات الكربونية.