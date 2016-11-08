الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لترشيح مشيرة خطاب لـ"اليونسكو"

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء مشيرة خطاب الدبلوماسية والوزيرة السابقة ومُرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة "اليونسكو"

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشيرة خطاب أعربت خلال اللقاء، عن تقديرها لقيام الدولة بترشيحها لهذا المنصب الدولي الهام، وكذا لدعم الاتحاد الأفريقي لها في الانتخابات المنتظر أن تُجري العام القادم، مشيدةً بالجهود، التى تبذلها مختلف الجهات دعماً لترشيحها.

وتطرقت "مشيرة" خلال اللقاء إلى المحاور المختلفة، التى تقوم عليها حملتها الانتخابية، منوهةً إلى الاتصالات والزيارات الخارجية، التى تقوم بها لعدد من الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو، فضلاً عن اللقاءات التى عقدتها مع المسئولين بتلك الدول بهدف عرض برنامجها الانتخابي والتباحث حول مختلف أنشطة المنظمة وسُبل تعزيزها دورها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لترشيح "مشيرة خطاب"، لمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكداً على أن ما تتمتع به من خبرات وتاريخ حافل مشهوداً له على الصعيدين الوطني والدولي يجعلها جديرة بتولي هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأشار الرئيس إلى الدور المهم الذي تضطلع به منظمة اليونسكو، خاصةً فى الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود الدولية لتعزيز ثقافة التسامح وقبول الأخر عبر الاهتمام بتطوير التعليم والانشطة الثقافية.

وأعرب الرئيس عن أطيب تمنياته للمرشحة المصرية بالنجاح في الانتخابات القادمة.

وشهد اللقاء استعراضاً للجهود التي تقوم بها المرشحة في إطار حملتها الانتخابية، بالإضافة إلى الموضوعات والأفكار التى يشملها برنامجها الانتخابي، حيث أشارت مشيرة خطاب إلى أهمية تعزيز دور منظمة اليونسكو، خاصة فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وذلك في ضوء حاجة الإنسانية أكثر من أى وقت مضى لاحترام التنوع الثقافي وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتعايش وبناء السلام، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولى المشترك فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة، لافتةً إلى أن التحديات الدولية الراهنة تؤكد أهمية دور المنظمة على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة.