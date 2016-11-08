أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لترشيح مشيرة خطاب لـ"اليونسكو"

Google+ Print
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لترشيح مشيرة خطاب لـ"اليونسكو" الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لترشيح مشيرة خطاب لـ"اليونسكو"

>كتب محمد الجالى

استقبل  الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الثلاثاء مشيرة خطاب الدبلوماسية والوزيرة السابقة ومُرشحة لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة "اليونسكو" 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشيرة خطاب أعربت خلال اللقاء، عن تقديرها لقيام الدولة بترشيحها لهذا المنصب الدولي الهام، وكذا لدعم الاتحاد الأفريقي لها في الانتخابات المنتظر أن تُجري العام القادم، مشيدةً بالجهود، التى تبذلها مختلف الجهات دعماً لترشيحها.

وتطرقت "مشيرة" خلال اللقاء إلى المحاور المختلفة، التى تقوم عليها حملتها الانتخابية، منوهةً إلى الاتصالات والزيارات الخارجية، التى تقوم بها لعدد من الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو، فضلاً عن اللقاءات التى عقدتها مع المسئولين بتلك الدول بهدف عرض برنامجها الانتخابي والتباحث حول مختلف أنشطة المنظمة وسُبل تعزيزها دورها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لترشيح "مشيرة خطاب"، لمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكداً على أن ما تتمتع به من خبرات وتاريخ حافل مشهوداً له على الصعيدين الوطني والدولي يجعلها جديرة بتولي هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأشار الرئيس إلى الدور المهم الذي تضطلع به منظمة اليونسكو، خاصةً فى الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود الدولية لتعزيز ثقافة التسامح وقبول الأخر عبر الاهتمام بتطوير التعليم والانشطة الثقافية.

وأعرب  الرئيس عن أطيب تمنياته للمرشحة المصرية بالنجاح في الانتخابات القادمة.

 

 

وشهد اللقاء استعراضاً للجهود التي تقوم بها المرشحة في إطار حملتها الانتخابية، بالإضافة إلى الموضوعات والأفكار التى يشملها برنامجها الانتخابي، حيث أشارت  مشيرة خطاب إلى أهمية تعزيز دور منظمة اليونسكو، خاصة فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وذلك في ضوء حاجة الإنسانية أكثر من أى وقت مضى لاحترام التنوع الثقافي وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتعايش وبناء السلام، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولى المشترك فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة، لافتةً إلى أن التحديات الدولية الراهنة تؤكد أهمية دور المنظمة على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب