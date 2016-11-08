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زكى بدر: نراقب تطبيق تسعيرة السيارات وتجاوز السائقين سنتعامل معه

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زكى بدر: نراقب تطبيق تسعيرة السيارات وتجاوز السائقين سنتعامل معه زكى بدر: نراقب تطبيق تسعيرة السيارات وتجاوز السائقين سنتعامل معه

>كتب محمود حسين

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن تستهدف من وراء تحديد تسعيرة لتعريفة مركبات نقل المواطنين التقريب بين المواطنين والسائقين حتى لا تحدث مشاكل بين الركاب والسائقين أو أى مشاكل فى المواقف.

 

وتابع "بدر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، أنه تم تحديد تسعيرة التعريفة فى جميع المحافظات وخطوط المواصلات الداخلية والخارجية بين المحافظات، كل محافظة على حدة، وبدأت بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وقنا والأقصر والقاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية والغربية، وغيرها، بعد صدور القرارات الأخيرة.

 

واستطرد: "رئيس الوزراء وجه تعليمات لكل المحافظين وأرسلنا لهم بأن الزيادة لا تزيد عن 10 إلى 15%، وتواجد عساكر المرور فى المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة التى تم الإعلان عنها بجميع مواقف السيرفيس والميكروباصات والنقل العام وغيرها، وهذا لا يمنع أن هناك بعض التجاوزات والتحايل وعدم الالتزام، التسعيرة معلنة وأى تجاوزات أدعو النواب والمواطنين يبلغ عنها فورا، لأن أجهزة المرور والمحافظين والمسئولين بينزلوا ويلفوا على المواقف، وأى زيادة عن التسعيرة فهى زيادة مخالفة وتستوجب المسائلة وعلى من يرى أى مخالفة يبلغ عنها وسنلغيها".


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