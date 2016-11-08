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وزير المياه الأوغندى يؤكد حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر

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وزير المياه الأوغندى يؤكد حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر وزير المياه الأوغندى يؤكد حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر

>كامبالا أ ش أ

 أكد وزير المياه الأوغندى سام شبتوريس حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن بلاده تدين بالفضل إلى مصر الشقيقة الكبرى فى عطائها الكبير لأوغندا، وتقديم المساعدات فى مجال المياه من بناء السدود وحفر الآبار وبناء خزانات حصاد الأمطار، وإزالة الحشائش، إلى جانب مكافحة آثار الفيضانات فى المناطق الأوغندية كمقاطعة كسيسى غربى البلاد.

 

وثمن شبتوريس - فى مقابلة خاصة مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط للعاصمة الأوغندية كامبالا اليوم - الجهود المصرية الأخرى فى تدريب الكوادر الأوغندية بمجال المياه..مشيرا إلى أن التعاون فى المجالات المختلفة يتم بشكل مثمر، وبناء.

 

وشدد على رغبة بلاده فى أن تتمتع دول حوض النيل بالسلام والأمن، وأن ينعم الشعب المصرى بالسعادة والأمان، وضرورة أن تكون خطوات دول حوض النيل لا تضر بالآخرين.

وقال أن تصريحات الرئيس الأوغندى يورى موسفينى الأخيرة تؤكد ذلك الاتجاه، وتلقى ملفات التعاون المشترك مع مصر بالاهتمام من الرئاسة الأوغندية، ونتمنى لمصر وشعبها كل الخير.

 

وأضاف أن بلاده تسعى إلى بحث الاستفادة من الخبرات المصرية العديدة فى المجالات والملفات المهمة، ومنها: الأرصاد الجوية والطقس والمناخ وإنه سيبحث ذلك خلال زيارته المرتقبة إلى مصر فى 4 ديسمبر المقبل..لافتا إلى أن القارة الأفريقية تواجه خطرا بيئيا حقيقيا، ولن تتخطاه من دون توحيد جهود، وتعاون كافة الشركاء بدول القارة فى مجالات الطاقة والمياه.


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مصر 365

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