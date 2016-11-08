أمن أسوان يشن حملة مكبرة على قرية الضما ويضبط أسلحة ومخدرات

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية من السلاح والذخائر والمخدرات، فى حملة أمنية مكبرة بقرية الضما بمركز كوم أمبو.

وكانت إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمود عوض، تحت إشراف اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، أعدت خطة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة بقرية الضما وهما "صدام.ح.م" وشقيقه "علاء"، وخلال الحملة تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية دون وقوع إصابات وفر المتهمان هاربين وسط الزراعات.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر والطلقات، وجارى حصر الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف البحث عن المتهمين الهاربين.