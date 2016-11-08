سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف، برئاسة الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بمدينة الفشن.

تلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد قيام "أشرف . ص" عاطل ويقيم بمدينة الفشن بالاتجار فى المواد المخدرة.

وقام النقيب محمد محروس معاون مباحث الفشن، بضبط المتهم داخل منزله وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلوجرام، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.