أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى بنى سويف

Google+ Print
سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى بنى سويف سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى بنى سويف

>بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف، برئاسة الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بمدينة الفشن.

 

تلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد قيام "أشرف . ص" عاطل ويقيم بمدينة الفشن بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وقام النقيب محمد محروس معاون مباحث الفشن، بضبط المتهم داخل منزله وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلوجرام، وتم التحفظ  على المتهم والمضبوطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365